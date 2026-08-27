Seguridad

Detienen en Puebla a Jesús Alberto “N”, Uno de los Presuntos Agresores de César Gastélum

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trata de uno de los hombres que disparó contra el creador de contenido

Detienen en Puebla a Presunto Agresor de Cesar GastelumN+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+