Detienen en Puebla a Jesús Alberto “N”, Uno de los Presuntos Agresores de César Gastélum

Después del homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, y derivado de trabajos de investigación, las autoridades lograron identificar y ubicar en Puebla a Jesús Alberto “N”, alias “El Dron”, señalado como uno de los dos sujetos que le dispararon.

Tras los hechos, agentes de seguridad analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona y desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron identificar a una de las personas involucradas. Dicho sujeto salió de Culiacán con la intención de evadir a las autoridades y se trasladó a Puebla.

Derivado de las acciones de vigilancia y seguimiento, se ubicó su zona de movilidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, donde se implementó un operativo para detenerlo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que, durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación fueron agredidos por tres sujetos armados. Uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”, indicó el secretario.