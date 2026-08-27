Detienen en Puebla a Jesús Alberto “N”, Uno de los Presuntos Agresores de César Gastélum
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trata de uno de los hombres que disparó contra el creador de contenido
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trata de uno de los hombres que disparó contra el creador de contenido
Después del homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, y derivado de trabajos de investigación, las autoridades lograron identificar y ubicar en Puebla a Jesús Alberto “N”, alias “El Dron”, señalado como uno de los dos sujetos que le dispararon.
Tras los hechos, agentes de seguridad analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona y desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron identificar a una de las personas involucradas. Dicho sujeto salió de Culiacán con la intención de evadir a las autoridades y se trasladó a Puebla.
Derivado de las acciones de vigilancia y seguimiento, se ubicó su zona de movilidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, donde se implementó un operativo para detenerlo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que, durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación fueron agredidos por tres sujetos armados. Uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”, indicó el secretario.
Además, en el lugar fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. Ante la agresión que sufrieron los agentes, García Harfuch, reconoció la valentía, disciplina y compromiso de los compañeros de investigación que participaron en el operativo. También agradeció a la Fiscalía de Puebla, así como al gobernador. Y finalmente advirtió que no habrá impunidad.
César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto de 2026, mientras hacía una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. Vestido como repartidor y acompañado de dos jóvenes, transmitía afuera de un restaurante de comida rápida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando fue atacado de un balazo en la cabeza por hombres que viajaban en una motocicleta.
El recrudecimiento de la violencia en Sinaloa tras la detención y entrega a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024, ha provocado que varios creadores de contenido hayan sido asesinados, que, según reportes locales, unos tendrían supuestos vínculos con grupos delictivos, aunque las autoridades no han establecido los móviles de estos homicidios.
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