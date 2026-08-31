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Maestras Toman Oficinas de Educación en Chihuahua; Exigen Plazas Definitivas

Las manifestantes bloquearon el edificio Héroes de la Revolución luego de señalar que sus plazas permanentes fueron cambiadas a temporales.

Maestras Toman Oficinas de Educación en ChihuahuaMaestras Toman Oficinas de Educación en Chihuahua. Foto: N+

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Maestras demandan plazas permanentes tras ser cambiadas a temporales. Las oficinas de Educación permanecen cerradas.

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