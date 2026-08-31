Maestras Toman Oficinas de Educación en Chihuahua; Exigen Plazas Definitivas

Más de 30 maestras se manifestaron en la ciudad de Chihuahua y tomaron el edificio Héroes de la Revolución, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Educación y Deporte, para expresar su inconformidad con la asignación de plazas.

De acuerdo con las manifestantes, participaron en el proceso para obtener plazas definitivas; sin embargo, durante la asignación, sus nombramientos fueron cambiados a temporales, sin que, aseguran, se les informara el motivo.

Explicaron que esta modificación significa que sus plazas tendrán vigencia únicamente durante el ciclo escolar de agosto a diciembre, por lo que en enero del próximo año las vacantes podrían ser reasignadas nuevamente.

Las maestras, quienes mantienen el rostro cubierto, señalaron que esta situación también afecta a las escuelas ubicadas en las zonas más apartadas del estado, debido a que resulta complicado aceptar puestos en lugares lejanos cuando implican una menor percepción de ingresos y no cuentan con el respaldo de un sindicato.

Por la protesta, las oficinas de la Secretaría de Educación y Deporte permanecen cerradas. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura sobre las inconformidades. Por su parte, las afectadas señalaron que permanecerán en el lugar por tiempo indefinido, hasta que sean atendidas por las autoridades.