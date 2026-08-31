Marchas

Ruta de la Marcha de Maquineros que Colapsará El Corazón de la CDMX a Mediodía

El Movimiento Plural de Maquineros realiza este lunes la denominada “Cruzada Nacional de la Industria del Entretenimiento”

Marcha de la Unión Nacional de Maquineros en marzo de 2015 en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de la Unión Nacional de Maquineros en marzo de 2015 en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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