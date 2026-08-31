Ruta de la Marcha de Maquineros que Colapsará El Corazón de la CDMX a Mediodía

Integrantes del Movimiento Popular de Maquineros marcharán en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), en demanda del reconocimiento de su labor dentro de la industria del entretenimiento.

Debido a la movilización, se prevén afectaciones en la zona centro de la capital mexicana, por lo que en N+ te informamos la ruta exacta para que consideres alternativas viales y evites los bloqueos durante tus traslados.

Los manifestantes se congregarán alrededor de las 11:00 horas, según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Posteriormente, partirán en marcha en una ruta que va del Hemiciclo a Juárez hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en la calle Abraham González número 48, en la colonia Juárez.

Los integrantes del Movimiento Plural de Maquineros realizarán la denominada “Cruzada Nacional de la Industria del Entretenimiento”.

La finalidad, dijeron, será exigir el cese de las acciones de las autoridades que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo.

También pedirán el reconocimiento de su labor dentro de la industria del entretenimiento popular como un medio legítimo de sustento familiar y no como una actividad delictiva.

De igual manera, demandarán el establecimiento de condiciones estables que les permitan desarrollar sus actividades sin acoso institucional, garantizando la protección de sus ingresos y el respeto a la dignidad de su gremio.

SPB