Familias Buscadoras Realizan Velada en Reforma por Desaparición Forzada

Familias buscadoras del colectivo Luciérnagas CDMX marcharon este domingo por Paseo de la Reforma, en conmemoración del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, para exigir acciones de las autoridades ante la crisis de personas desaparecidas que enfrenta México.

La movilización partió a las 14:00 horas del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante el recorrido, las familias lanzaron consignas para exigir la intervención de las autoridades y medidas para frenar las desapariciones en el país.

El colectivo señaló en la convocatoria que las personas desaparecidas “no son ausencias voluntarias, no son números, ni estadísticas, son seres humanos que nos faltan a todxs”.

Foto: CNDH

De acuerdo con datos citados por Amnistía Internacional, en México hay 128 mil personas reportadas como desaparecidas, muchas de ellas por desaparición forzada. La organización señala que el fenómeno aumentó de manera significativa a partir de 2006 y desde entonces se ha mantenido como una de las principales crisis de derechos humanos en el país.

Las actividades con motivo de la fecha comenzaron desde la mañana con mesas de debate y reflexión antes de la marcha.

La movilización contó con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron los costados de la marcha.

Las actividades continuarán por la noche. Familias de personas desaparecidas y colectivos convocaron a una velada en la Glorieta de Las y Los Desaparecidos, donde encenderán velas en memoria de sus seres queridos.