Balacera en Centro Joyero de Guadalajara Deja a Policía Auxiliar Muerto

En la Plaza Tapatía, en la zona de San Juan de Dios, tres sujetos atacaron a balazos a un policía auxiliar del Estado que custodiaba el Centro Joyero. El uniformado, de aproximadamente 45 a 50 años, murió en el lugar.

Uno de los compañeros del policía intentó repeler la agresión, lo que derivó en un intercambio de disparos. La Fiscalía de Jalisco quedó a cargo de las investigaciones para localizar a los responsables.

Un policía de Guadalajara detalló: "Localizando a un masculino, este compañero de la policía auxiliar, aparentemente lesionado por proyectil de arma de fuego, e inmediatamente se solicitan servicios médicos, quienes confirman ya no cuenta con signos vitales, a decir de testigos, aproximadamente tres masculinos lo amagan y otro compañero intenta repeler la agresión".

Después del ataque a balazos, autoridades fijaron en el lugar al menos 15 indicios de arma de fuego, tanto cortas como largas.

En redes sociales, algunos usuarios difundieron un video de cámaras de seguridad en el que se aprecia al guardia recargado en un pilar. En la grabación se observa que dos sujetos se le aproximan, uno por cada lado, para someterlo y llevarlo a un lugar donde habrían acabado con su vida.

Policía de Guadalajara agregó: "De momento se tiene asegurado un vehículo, y ya se tiene la coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, así como el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes… de momento testigos refieren que son tres masculinos los que causan aquí el amago y la agresión".

La Policía de Guadalajara informó que los sujetos no ingresaron a los locales comerciales ni sustrajeron objetos.