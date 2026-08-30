Seguridad

Balacera en Centro Joyero de Guadalajara Deja a Policía Auxiliar Muerto

El elemento fue atacado por tres sujetos en San Juan de Dios. Autoridades localizaron al menos 15 indicios de arma de fuego en el lugar

Policia muere en Centro JoyeroPolicia asesinado en Guadalajara. Foto: N+

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Policía auxiliar muere tras ser atacado por tres sujetos. La Fiscalía investiga los hechos.

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