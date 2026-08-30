Seguridad

Investigan Muerte de Joven que Cayó de Segundo Piso de Hotel en Torreón

En el lugar fueron detenidas 5 personas por su presunta participación en los hechos

En el lugar fueron detenidas 5 personas por su presunta participación en los hechosEl joven fue identificado como Alejandro de 22 años. Foto N+

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El joven fue identificado como Alejandro de 22 años en Torreón

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