Investigan Muerte de Joven que Cayó de Segundo Piso de Hotel en Torreón

Un hecho movilizó a las autoridades al interior del Hotel del Paseo, ubicado sobre la avenida Morelos, entre Ildefonso Fuentes y Leona Vicario, en Torreón, donde un hombre perdió la vida.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre, identificado como Alejandro, de 22 años, presuntamente habría caído desde un segundo piso luego de sostener una discusión. Después del reporte de los hechos, se solicitó la presencia de las autoridades en el lugar.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informó que en el hotel fueron detenidas cinco personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en los hechos, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Al lugar también arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes comenzaron con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven.

Finalmente, el cuerpo de Alejandro fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de su fallecimiento.