Mueren Dos Motociclistas Tras Derrapar en La Pera de la México-Cuernavaca

Dos motociclistas murieron tras un accidente ocurrido en la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y autoridades.

El siniestro se registró cerca del kilómetro 066+600, en dirección a la Ciudad de México, a la altura de La Pera. Debido al accidente, se mantiene un cierre parcial de la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el accidente. Aunque una de las versiones apunta a un posible exceso de velocidad, hasta el momento no se ha confirmado la causa del percance.

Tras recibir el reporte, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y confirmaron que ambos motociclistas habían perdido la vida.

Las autoridades realizaron labores en el punto del accidente, mientras se mantenían afectaciones a la circulación en este tramo de la autopista.

A través de un aviso vial, se pidió a los automovilistas atender las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones al circular por la zona.

La autopista México-Cuernavaca es una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México y Morelos. El accidente generó afectaciones para los conductores que transitaban en dirección a la capital del país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.