Seguridad

Incendio de Ring en CUM Podría Ser por Disputa Entre Grupos Criminales en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado lo señaló como la principal hipótesis en la investigación.

Incendio de Ring en CUM Podría Ser por Disputa Entre Grupos Criminales en SonoraIncendio de Ring en CUM Podría Ser por Disputa Entre Grupos Criminales en Sonora. Foto: N+

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