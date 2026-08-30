Incendio de Ring en CUM Podría Ser por Disputa Entre Grupos Criminales en Sonora

La disputa de dos grupos delictivos dedicados al narcomenudo se establece como principal hipótesis en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Estado, en torno a incendio de un ring de box, equipo de sonido e iluminación, en las inmediaciones del Centro de Usos Múltiples, (CUM), de Hermosillo, con base en que algunos de los participantes en el evento de box han hecho promoción pública de actividades asociadas al consumo de drogas.

En el avance de los hechos delictivos del viernes 28 de agosto, un total de 24 personas, entre ellas testigos de los hechos, participantes del evento como generadores de contenido en redes sociales, promotores y boxeadores, así como personal técnico de iluminación, audio y video, han declarado ante el agente del Ministerio Público.

Se reveló además, que el Ministerio Público procederá en contra de las personas anunciadas en la cartelera que durante las investigaciones se acreditó que cuentan con registros policiales, procesos penales, órdenes de aprehensión vigentes por delitos no asociados a la realización del espectáculo; lo cual no fue informado a la Mesa de Seguridad por parte de los organizadores.

Se informó que los organizadores contaban con permiso de Protección Civil Municipal, pero carecían de un plan de seguridad física que garantizara la protección de los asistentes y participantes en el evento.

Con base en la línea de investigación establecida, la FGJE logró identificar al grupo delictivo y los responsables de los hechos cometidos en las instalaciones del CUM, ya que se cuenta con registros de otros hechos criminales cometidos anteriormente.

La Fiscalía dio parte que en entre esos hechos se encuentra el homicidio de una persona que fue abandonada en la vía pública con un mensaje directo en contra del grupo rival y de un cantante residente de Sonora de los llamados “corridos tumbados”.

Se solicitó la cooperación a fiscalías de otros estados, para realizar los interrogatorios a otros sujetos que ya no se encuentran en el estado o que nunca llegaron al territorio sonorense, como parte de las investigaciones.