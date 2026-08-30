Seguridad

Guanajuato, Sinaloa y Otros 5 Estados, con Más Agresiones Contra Buscadoras

La violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos ha dejado 37 asesinatos y ocho desapariciones en poco más de 15 años

foto: Cuartoscurofoto: Cuartoscuro

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