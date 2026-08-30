Guanajuato, Sinaloa y Otros 5 Estados, con Más Agresiones Contra Buscadoras
La violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos ha dejado 37 asesinatos y ocho desapariciones en poco más de 15 años
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La violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos ha dejado 37 asesinatos y ocho desapariciones en poco más de 15 años
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Las personas buscadoras, principalmente mujeres, enfrentan un riesgo cada vez mayor mientras buscan a familiares desaparecidos y exigen verdad y justicia. En los últimos años, algunas han sido asesinadas o desaparecidas debido a su labor de búsqueda y defensa de los derechos humanos.
ARTICLE 19 ha documentado 44 agresiones letales contra personas buscadoras entre 2010 y mayo de 2026: 37 fueron asesinadas (mujeres) y ocho (hombres) más desaparecieron. Los casos se concentran principalmente en siete estados, donde las condiciones de violencia han convertido la búsqueda de personas desaparecidas en una actividad de alto riesgo.
Guanajuato es la entidad con el mayor número de agresiones letales documentadas por ARTICLE 19, con 13 casos. Le siguen Sinaloa y Jalisco, con cuatro cada uno.
La violencia alcanzó su punto más crítico en 2025, que se convirtió en el año más letal para las personas buscadoras. Durante ese periodo fueron asesinadas 17 y una más fue desaparecida.
En 2026, la violencia continúa. Hasta mayo, ARTICLE 19 ha documentado tres asesinatos de personas buscadoras: Patricia Negrete Tafoya y Cecilia García Ramblas, en Guanajuato, y Rubí Patricia Gómez-Tagle, en Sinaloa.
Patricia Negrete Tafoya buscaba desde 2021 a su hermana, Laura Angélica Negrete, quien permanece desaparecida. Fue asesinada en Pénjamo, Guanajuato, cuando regresaba a su casa después de terminar su jornada laboral.
De acuerdo con testimonios y medios locales, Negrete Tafoya salió de su trabajo y abordó su motocicleta. Hombres que viajaban en otra motocicleta se aproximaron y le dispararon en varias ocasiones antes de escapar.
Cecilia García Ramblas fue privada de la libertad por sujetos armados en su domicilio, en Salamanca, Guanajuato. Días después, su cuerpo sin vida fue localizado.
En Sinaloa, Rubí Patricia Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, fue asesinada dentro de su vivienda en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en Mazatlán. La mujer presentaba heridas en el cuello y múltiples lesiones provocadas por un arma blanca.
Además de Guanajuato, Sinaloa y Jalisco, ARTICLE 19 ha documentado agresiones contra personas buscadoras en Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Chiapas y Zacatecas.
Los datos de la organización muestran que la violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos no se limita a las amenazas o agresiones: en decenas de casos, la labor de búsqueda ha terminado en asesinato o desaparición.