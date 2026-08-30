Rescatan a Hombre Suspendido Sobre Torre Eléctrica en Viñedo Cerca de Hermosillo

Al filo de la media noche del sábado, bomberos de la base centro de Hermosillo realizaron el rescate de un hombre de 57 años que se encontraba suspendido sobre una torre eléctrica, a 20 metros de altura, en las inmediaciones de un viñedo que se ubica en el tramo carretero Hermosillo-Nogales.

Los responsables del rescate de altura informaron que el individuo les comentó que había escalado la estructura metálica por sus propios medios, pero al intentar bajarse no lo logró, por lo que testigos llamaron al 9-1-1 para reportar la emergencia.

Los bomberos Jesús Romero y Gerardo Gutiérrez, bajo el mando del oficial Pedro Paz, revelaron que ante el riesgo que representaba la altura, realizaron las maniobras necesarias para efectuar un rescate seguro, logrando descender a la persona sana y salva.

Traes el rescate, el hombre fue entregada a los servicios de emergencia para su valoración y posterior traslado a recibir atención médica.