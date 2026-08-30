Seguridad

Rescatan a Hombre Suspendido Sobre Torre Eléctrica en Viñedo Cerca de Hermosillo

El masculino señaló que había escalado la estructura por sus propios medios pero no logró bajarla por sus propios medios, por lo que elementos del departamento de Bomberos acudieron a rescatarlo.

Rescatan a Hombre Suspendido Sobre Torre Eléctrica en Viñedo Cerca de HermosilloRescatan a Hombre Suspendido Sobre Torre Eléctrica en Viñedo Cerca de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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