Detienen a Dos Hombres por Homicidio en Centro de Rehabilitación de Tijuana

Dos hombres fueron detenidos por su probable participación en el homicidio de una persona ocurrido al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Poblado Ejido Matamoros, en Tijuana.

La Fiscalía General del Estado informó que agentes de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Mario Antonio 'N' y Anthony 'N', por el delito de homicidio calificado con ventaja.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 21 de agosto alrededor de las 16:30 horas, dentro de uno de los dormitorios del centro de rehabilitación.

Según los datos recabados por la Fiscalía, ambos imputados habrían agredido físicamente a la víctima y ejercido fuerza en su contra, provocándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

La necropsia estableció como causa determinante de muerte asfixia mecánica por sofocación.

Como parte de las labores de investigación, seguimiento y recopilación de información, agentes de la Agencia Estatal de Investigación ubicaron a los dos hombres el 29 de agosto alrededor de las 12:00 horas, en la colonia Ejido Matamoros.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez de Control del Estado de Baja California. Tras su cumplimiento, Mario Antonio 'N' y Anthony 'N' quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con las investigaciones correspondientes bajo los principios del debido proceso y presunción de inocencia.

APG