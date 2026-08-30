Homicidios

Detienen a Dos Hombres por Homicidio en Centro de Rehabilitación de Tijuana

La víctima murió por asfixia mecánica por sofocación, ambos fueron ubicados en Ejido Matamoros tras las investigaciones de la FGE

Detienen a Dos Hombres por Homicidio en Centro de Rehabilitación de TijuanaDetienen a Dos Hombres por Homicidio en Centro de Rehabilitación de Tijuana | Foto: N+

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