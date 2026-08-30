Realizan Velada en Memoria de Personas Desaparecidas en Ciudad Juárez

Familias buscadoras y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) llevaron a cabo una velada por la memoria y la justicia denominada “Luz para encontrarles”, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La cita tuvo lugar en el Memorial Permanente de Personas Desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda, en la colonia Partido Romero. La velada tuvo una duración aproximada de 12 horas, de las 7:00 de la tarde a las 7:00 de la mañana, y culminó este domingo 30 de agosto.

El CDHPN emitió un posicionamiento en el que informó que actualmente en el estado de Chihuahua se reportan alrededor de 4 mil 800 personas desaparecidas, mientras que en Ciudad Juárez suman más de mil 170 casos.

Ante esta situación, las familias buscadoras salieron a levantar la voz y exigir justicia a las autoridades, así como acciones para la prevención y sanción de este tipo de delitos.

Durante la velada, las familias buscadoras recalcaron que mantienen una lucha imparable por la verdad y la justicia, a través de la protesta, la música, la poesía y la reflexión, con el único objetivo de que sus hijas, hijos, hermanos y hermanas desaparecidos regresen a casa.

En el lugar se pudieron observar fotografías enmarcadas de las personas desaparecidas, que familiares y amigos colocaron junto a velas y flores como parte del homenaje.