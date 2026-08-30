Desaparecidos

Realizan Velada en Memoria de Personas Desaparecidas en Ciudad Juárez

Con velas y fotografías, familias de personas desaparecidas se reunieron en el Memorial Permanente del Parque Borunda.

Llevaron a cabo una velada por la memoria y la justiciaLlevaron a cabo una velada por la memoria y la justicia. Foto: N+

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Con velas y fotos, familias recuerdan a sus seres queridos desaparecidos en Ciudad Juárez. Más de 4,800 casos en Chihuahua.

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