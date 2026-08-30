Desaparecidos

Madres de Mujeres Desaparecidas se Reúnen en Mural de Ciudad Juárez

Madres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se dieron cita en el mural que lleva los rostros y nombres de sus hijas.

Madres Buscadoras se Reúnen en MuralMadres Buscadoras se Reúnen en Mural: Foto: Red Mesa de Mujeres

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Rostros de mujeres desaparecidas vuelven al mural en Ciudad Juárez. Las madres exigen compromiso de las autoridades y piden a la comunidad sumarse a su lucha.

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