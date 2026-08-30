Madres de Mujeres Desaparecidas se Reúnen en Mural de Ciudad Juárez

Nuevamente, madres de familia de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se dieron cita en el mural ubicado a espaldas de la Secundaria Federal número 3, sobre el Viaducto Mártires de 1968, 2 de Octubre no se olvida, donde semanas atrás habían sido removidos los rostros de sus hijas para utilizar el espacio con fines de propaganda política.

En esta ocasión, las madres se dieron cita frente al nuevo mural, donde, mediante un comunicado, señalaron el esfuerzo y compromiso de al menos 10 mujeres que continúan en la búsqueda de sus hijas, así como de otras jóvenes que fueron localizadas sin vida, por lo que consideraron importante mantener sus rostros y nombres plasmados.

Señalaron que las autoridades no han hecho el trabajo necesario para localizar a las más de 100 jóvenes y niñas desaparecidas desde el año 2008, además de denunciar la falta de recursos indispensables para llevar a cabo las investigaciones.

Asimismo, denunciaron una comunicación deficiente con la Comisión de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues aseguraron haber enfrentado engaños y malas acciones.

Finalmente, las madres pidieron a la ciudadanía respetar la dignidad de los memoriales y pidieron sumarse a su causa, además de extender la invitación a quienes gusten replicar los rostros de sus hijas en distintos lugares para visibilizar sus casos.