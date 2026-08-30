Pato O'Ward Gana la Carrera de la IndyCar en Milwaukee

Pato O'Ward consiguió su segunda victoria de la temporada para la escudería Arrow McLaren en la primera carrera que se ha podido disputar en el óvalo de Milwaukee. El mexicano y su equipo ejecutaron una estrategia brillante en la parte final de la carrera, superando a Scott McLaughlin y Christian Lundgaard. Álex Palou, el actual campeón de la IndyCar Series, finalizó en la qinta posición, por delante de su máximo rival en la campaña, Kyle Kirkwood.

La carrera que se celebró fue la carrera 2, pues la primera tuvo que ser pospuesta tras las 90 vueltas que sí se pudieron completar, con Pato O'Ward liderando hasta que el riesgo de lluvia paralizó la acción. Afortunadamente, la carrera pudo reanudarse y el mexicano no soltó la punta hasta cruzar la bandera a cuadros.

Pese a las condiciones climáticas y las constantes interrupciones, el mexicano fue capaz de gestionar bien su estrategia y mantenerse por delante de sus rivales pese a la degradación de los neumáticos mientras que Malukas adelantó a Palou por el cuarto puesto. Al final de la carrera, O'Ward se alzó con el segundo triunfo de la temporada para el nacido en Monterrey, Nuevo León.

Su compañero de equipo, Christian Lundgaard, terminó en el tercer lugar dándole a McLaren el 1-3 en el podio de Milwaukee. Ahora el mexicano deberá correr la carrera 1, esperando completar la barrida en el circuito de Wisconsin.