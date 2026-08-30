Asaltan Casa del Portero del León Irving Martínez y le Disparan

Irving Martínez, el tercer portero del Club León en la Liga MX, fue víctima de un robo cuando volvía junto a su familia de la Ciudad de México, tras el partido de su equipo frente al Atlante correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026. El guardameta de 22 años de edad sorprendió a un grupo de asaltantes cuando ingresaba a su casa ubicada en los límites de Lagos de Moreno, Guanajuato.

La casa de Martínez contaba con cámaras de seguridad gracias a las cuales quedó grabado el suceso. Los dispositivos captaron cómo sujetos encapuchados sustraían joyas, ropa y artículos de valor, cerca de media hora antes de la llegada del futbolista. Sin embargo, al percatarse de la presencia del portero del León, los asaltantes corrieron y saltaron una barda de la casa para huir.

Irving Martínez habría alcanzado a uno de los presuntos delincuentes, quien le disparó a pocos metros de distancia aunque sin herirlo, de acuerdo a testimonios. Los primeros reportes señalan que fueron alrededor de seis sujetos los que habían entrado a la casa de Irving Martínez para robar. La familia del guardameta solicitó los videos de vigilancia del fraccionamiento para interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que Irving Martínez aún no debuta en la Liga MX de Primera División, pero ha sido asiduo suplente del equipo como lo hizo en el juego del viernes en el empate frente al Atlante, donde Óscar García fue titular.