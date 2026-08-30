Deportes

Asaltan Casa del Portero del León Irving Martínez y le Disparan

El tercer guardameta del equipo esmeralda sufrió un robo en su residencia cuando regresaba de la Ciudad de México

Irving Martínez, portero del Club León en un partido de la Liga MXFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+