Incendio Consume Zapatería en la Zona de Mercado en Veracruz

Se registró un incendio lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia hacia una zapatería ubicada sobre la calle 7, entre las avenidas 4 y 6, en las inmediaciones del Mercado Revolución en la ciudad Córdoba, en la región de las Altas Montañas de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en la tercera planta del establecimiento, donde las llamas y el humo generaron preocupación entre comerciantes y personas que se encontraban en esta zona de alta actividad comercial por el regreso a clases y las compras de última hora.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron las labores necesarias para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del inmueble o establecimientos cercanos.

Afortunadamente se descartaron personas lesionadas o intoxicadas en estos hechos. La zona fue acordonada para evitar pasar a las personas que se encontraban en los alrededores.

Los daños reportados son cuantiosos y aunque la causa no se ha confirmada, presuntamente el origen habría sido un corto circuito en las instalaciones eléctricas del inmueble.