Accidentes

Incendio Consume Zapatería en la Zona de Mercado en Veracruz

El siniestro generó alarma durante una jornada de intensa actividad comercial por las compras de última hora ante el regreso a clases.

Bomberos y Protección Civil trabajaron para controlar la emergencia. Los daños materiales son cuantiososBomberos y Protección Civil trabajaron para controlar la emergencia. Los daños materiales son cuantiosos. Foto: N+

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Incendio en zapatería del Mercado Revolución en Córdoba, Veracruz, genera alarma en plena jornada de compras previo al regreso a clases.

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