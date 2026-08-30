Marchas

Madres Bloquean Puente Internacional en Juárez; Exigen Justicia por Abuso Infantil

Las manifestantes bloquearon el Puente Paso del Norte para pedir a las autoridades avances en los casos.

Cierran Puente Internacional en Ciudad JuárezCierran Puente Internacional en Ciudad Juárez. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Madres bloquean Puente Internacional en Juárez exigiendo justicia por abuso infantil. Denuncian lentitud y revictimización en los procesos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+