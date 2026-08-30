Madres de familia, en compañía de niños y distintos contingentes, marcharon en contra de los casos de abuso infantil registrados en Ciudad Juárez. La marcha pacífica inició al exterior de la Catedral, en la zona Centro, y culminó en la Cruz de Clavos, ubicada frente al Puente Internacional Paso del Norte, donde los manifestantes bloquearon el acceso al cruce internacional.

Los manifestantes pidieron a las autoridades realizar su trabajo y exigieron justicia por los casos de abuso y el encubrimiento de los agresores, así como por los hechos registrados en diversas estancias infantiles, entre las que se destaca la Guardería Gussi, la cual acumula al menos 12 denuncias.

Asimismo, mencionaron el caso de Techo Comunitario, por el cual fue sentenciada Naomy Yamile N. a 115 años de prisión. La mujer se desempeñaba como maestra del lugar y fue señalada por agredir a una menor de dos años durante los meses de mayo y junio de 2023.

Además, se mencionó uno de los casos más recientes, el de la menor Alanna, de dos años, quien fue agredida por su progenitor. Su caso lleva dos meses y cuenta con cuatro carpetas de investigación inconclusas, mientras que el presunto agresor continúa en libertad, así lo mencionó Aylil Olivares, madre de la menor.

Los manifestantes exigieron justicia para las infancias que han sufrido algún tipo de abuso, bajo la consigna “Los niños y las niñas no se tocan”.