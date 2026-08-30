Marchas

Colectivos Marchan en Tamaulipas para Exigir Justicia por Desaparecidos

Familiares recorrieron las calles rumbo a Casa de Gobierno para reclamar acciones efectivas que permitan localizar e identificar a sus seres queridos.

Familias de Desaparecidos Protestan y Exigen Acciones a la FiscalíaFamilias de Desaparecidos Protestan y Exigen Acciones a la Fiscalía. Foto: N+

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Entre las principales demandas destacan la apertura del Centro de Identificación Humana, exhumaciones masivas, centros de resguardo y búsquedas en vida.

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