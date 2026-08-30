Colectivos Marchan en Tamaulipas para Exigir Justicia por Desaparecidos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron una marcha hacia Casa de Gobierno para exigir a las autoridades verdad, justicia y acciones efectivas para localizar e identificar a sus seres queridos.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron que las familias tienen derecho a conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares y exigieron que continúen las labores de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

Los colectivos también demandaron respeto a las víctimas y denunciaron presuntos actos de revictimización por parte de algunos agentes del Ministerio Público y policías investigadores, por lo que solicitaron una depuración y mayor capacitación del personal encargado de atender estos casos.

Entre sus principales peticiones al fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, se encuentra la creación de nuevas plazas para incorporar a agentes del Ministerio Público y policías investigadores capacitados y comprometidos con la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, exigieron la apertura urgente del Centro de Identificación Humana, agilizar los procesos de identificación, realizar exhumaciones masivas, instalar centros de resguardo y fortalecer las búsquedas en vida.

Como parte de las actividades en Tamaulipas, integrantes del Colectivo Amor en Reynosa también se prepararon para participar en una marcha pacífica. El contingente contempló avanzar por la avenida Práxedis Balboa, en la colonia Rodríguez, hasta llegar a la Fiscalía Especializada de Personas No Localizadas y posteriormente dirigirse a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Los colectivos señalaron que Tamaulipas enfrenta una problemática importante en materia de desapariciones y reiteraron su exigencia de que las autoridades fortalezcan las acciones de búsqueda, identificación y atención a las familias.