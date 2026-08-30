Mañana Abre Registro Beca para Preescolar, Primaria y Secundaria: Así Te Inscribes

Este lunes 31 de agosto es el regreso a clases en México y también es importante porque se abre un nuevo registro de Mi Beca Para Empezar para niños de preescolar, primaria y secundaria 2026, por eso te compartimos la lista de requisitos y cómo puedes inscribir a tu hijo o hija de 3 a 15 años de edad.

Hace unos días te alertamos de la última oportunidad para aplicar a las becas para preescolar, primaria, secundaria, media superior y universidad 2026. En cuanto a Mi Beca Para Empezar, en una nota ya le dijimos a todos los beneficiarios en dónde aceptan la tarjeta para comprar útiles y uniformes escolares.

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Para hacer la inscripción a la beca para preescolar, primaria y secundaria, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos y tener a la manos los siguientes documentos en original, copia y en formato digital:

Ser estudiante de preescolar, primaria y secundaria inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2026-2027.

CURP del beneficiario certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico de celular personal.

Si cumples con los requisitos y estás interesado en hacer el registro, el periodo de recepción de solicitudes estará disponible del 31 de agosto al 30 de octubre 2026. El trámite se hace en línea con los siguientes pasos:

Registra a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX , en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace.

Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.

Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".

Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.

Con toda esta información, los padres de familia y alumnos ya van a poder hacer su registro a Mi Beca para Empezar. Los estudiantes que sean aceptados van a recibir un pago mensual de 600 pesos para preescolar (6,000 al año más 970 por el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares), 650 pesos para primaria (6,500 al año) y 1,150 pesos para secundaria (del apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares).

AO