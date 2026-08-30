Programas sociales

Mañana Abre Registro Beca para Preescolar, Primaria y Secundaria: Así Te Inscribes

En agosto y octubre se abre un nuevo registro a las becas para preescolar, primaria y secundaria 2026, por eso checa los requisitos para solicitar el apoyo de hasta 6,970 pesos.

Abre registro Mi Beca Para Empezar preescolar primaria secundaria 2026 como inscribirseUna nueva inscripciones para becas inicia justo en el regreso a clases 2026. Foto: Cuartoscuro

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