Programas sociales

Estos Adultos Mayores y Mujeres No Cobrarán Pensión Bienestar de Septiembre por Baja

Está por llegar el apoyo de la pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años y varios beneficiarios ya no van a poder cobrar lo correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026

Qué adultos mayores y mujeres ya no cobran pago de Pensión Bienestar septiembre 2026 por bajaEl quinto depósito de la Pensión Bienestar 2026 está por anunciar calendario de pagos. Foto: Secretaría de Bienestar

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