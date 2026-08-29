Estos Adultos Mayores y Mujeres No Cobrarán Pensión Bienestar de Septiembre por Baja

Está por iniciar el nuevo pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad de septiembre 2026, pero lamentablemente no todos los beneficiarios van a recibir el apoyo económico, por eso te compartimos la lista de personas que ya no van a recibir el depósito este mes por baja del programa social.

Todos los beneficiarios quieren saber las próximas fechas de pago, por eso en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos Bienestar de septiembre 2026. Además, también te mostramos qué adultos mayores y mujeres reciben su Tarjeta Bienestar en los últimos días de agosto.

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De acuerdo con las reglas de operación de la pensión adultos mayores de 2026, las personas que serán dadas de baja del programa y no cobrarán su apoyo en el mes patrio son las que hayan cometido algunas de las siguientes causas:

Baja por CURP en estatus de defunción : Ocurre cuando la Instancia Ejecutora al solicitar la confronta del Padrón con el Registro Nacional de Población, identifique registros de personas derechohabientes con el estatus "Baja por Defunción", se procederá a dar la baja.

Baja por defunción : Cuando se notifique el fallecimiento de la persona derechohabiente por parte de la persona adulta auxiliar, la Delegación de Programas para el Desarrollo, Registro Civil o autoridad local.

Baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria. Aplica cuando se identifique que los documentos de identidad del beneficiario son apócrifos, pertenecen a la identidad de otra personas o no se corresponde a la información entre sí.

Baja por posible duplicidad : Cuando se haya identificado una duplicidad de registro en el padrón, la inscripción de menor antigüedad es al que se le realizará la retención.

Baja por inconsistencia en el medio de pago : Cuando se detecte alteración o falsificación del documento de medio de pago de la persona derechohabiente.

Baja por no localización : Cuando la Delegación de Programas para el Desarrollo informe a la Instancia Ejecutora que realizó la visita domiciliaria por las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar, hasta en dos ocasiones consecutivas y no sea localizada la persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar en días y horarios diferentes.

Baja por no presentarse a recoger su medio de pago : Cuando una persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar no se haya presentado a recoger su medio de pago, la Instancia Ejecutora podrá dar de baja el apoyo si nadie se presente por este en un máximo de dos bimestres.



Es importante aclarar que antes de darse la baja del programa universal para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, la primera alerta de riesgo es la retención del pago. Si cuatro meses después continúan las irregularidades, la Secretaría del Bienestar suspenderá el apoyo y en caso de que el problema persista se anunciará la baja definitiva.

Para evitar la baja de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, los beneficiarios deben revisar que sus datos estén actualizados en el Registro Nacional de la Población (RENAPO) y que no incumplan con las reglas de operación del programa universal. Si tienen todo en orden, asegurarán el apoyo en septiembre y en lo que resta del 2026.

AO