Detienen a Dos Personas por Homicidio y Lesiones Cerca del Aeropuerto de Tijuana

Policía Municipal, señaladas como probables responsables de un homicidio y una agresión con arma de fuego registrada en las inmediaciones de la colonia Libertad Parte Alta, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), las víctimas fueron localizadas posteriormente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana Abelardo L. Rodríguez.

Tras recibir el reporte de la agresión, elementos municipales implementaron un operativo de búsqueda para ubicar a los posibles responsables. Como resultado de estas acciones fueron detenidos Nelida ‘N’ y Vicente ’N’ en distintos puntos de la ciudad.

Durante el operativo también fue asegurada un arma de fuego y un vehículo que, de acuerdo con la corporación, presuntamente habría sido utilizado durante la agresión.

Las personas detenidas, el arma y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que determinará la situación jurídica de los involucrados y establecerá su posible responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y portación de arma de fuego.

La SSPCM señaló que la intervención se realizó tras el reporte de los hechos y que el operativo permitió ubicar a los dos detenidos.

APG