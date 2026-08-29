Seguridad

Detienen a Dos Personas por Homicidio y Lesiones Cerca del Aeropuerto de Tijuana

Policías aseguraron un arma de fuego y un vehículo que presuntamente estaría relacionado con la agresión registrada en la colonia Libertad Parte Alta

Detienen a Dos Personas por Homicidio y Lesiones Cerca del Aeropuerto de TijuanaDetienen a Dos Personas por Homicidio y Lesiones Cerca del Aeropuerto de Tijuana | Foto: N+

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