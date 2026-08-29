Balacera en Inmediaciones del Aeropuerto de Tijuana Deja Un Muerto y Un Herido

Un hombre murió y otro se encuentra lesionado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana Abelardo L. Rodríguez, luego de que fueran víctimas de un ataque armado cerca de la colonia Libertad Parte Alta. Este hecho generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona.

De acuerdo con autoridades de Baja California, las personas heridas llegaron al estacionamiento número 4 de la terminal aérea, a bordo de una camioneta tipo pickup color gris, donde solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad, tras informar que habían sido baleadas.

Al arribar agentes de la Policía Municipal, localizaron el vehículo y confirmaron que en su interior se encontraba una persona lesionada. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja determinaron que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo fue trasladado en condición crítica para recibir atención médica.

En el vehículo se localizaron indicios relacionados con el hecho, entre ellos casquillos percutidos y teléfonos celulares. Asimismo, se detectó la presencia de cámaras de videovigilancia en el área del estacionamiento, las cuales podrían aportar información para el esclarecimiento de los hechos.

La persona fallecida es un hombre de entre 40 y 45 años, aún sin identificar. Autoridades indicaron que murió a causa de las heridas que sufrió.

Su acompañante, un hombre de entre 30 y 35 años, resultó lesionado y fue trasladado en estado grave a una unidad médica de la Cruz Roja.

Agentes de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los probables responsables. Como resultado de estas acciones fueron detenidos Nelida "N" y Vicente "N". Además, los oficiales aseguraron un arma de fuego y un vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante la agresión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM) señaló que las personas detenidas, el arma y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora. Será esta instancia la encargada de determinar la probable responsabilidad de los involucrados en los hechos, así como su posible participación en el homicidio, las lesiones y la portación del arma de fuego.