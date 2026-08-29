Seguridad

Balacera en Inmediaciones del Aeropuerto de Tijuana Deja Un Muerto y Un Herido

Las víctimas llegaron a uno de los estacionamientos de la terminal aérea, donde solicitaron el apoyo de los elementos de seguridad.

Movilización policiaca en el Aeropuerto de TijuanaFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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