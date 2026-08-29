SEP Busca Regular Celulares en Escuelas Por Su Uso Excesivo

La regulación del uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas fue uno de los temas analizados por autoridades educativas de las 32 entidades del país, ante las preocupaciones por sus efectos en estudiantes y su impacto en la convivencia escolar.

Durante una reunión nacional de autoridades educativas, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que docentes de Educación Básica participaron en una consulta sobre el uso y regulación de dispositivos digitales, realizada como parte de la preparación para el ciclo escolar 2026-2027.

Delgado señaló que en las últimas semanas se ha discutido el impacto de los teléfonos móviles y las redes sociales en niñas, niños y adolescentes, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

“Han dado su punto de vista sobre cómo funcionan las plataformas y hemos llegado a un consenso sobre lo dañino que puede resultar su uso excesivo”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, los docentes consideran necesario establecer reglas sobre el uso de celulares en función de la edad de los estudiantes, así como protocolos para prevenir y atender situaciones de riesgo vinculadas con dispositivos y redes sociales.

La discusión también contempla la participación de las familias mediante acuerdos y orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso de estas tecnologías.

“Queremos evitar que el uso indiscriminado de estos dispositivos afecte actividades fundamentales para niñas, niños y adolescentes, como jugar durante el recreo, desarrollar habilidades socioemocionales y relacionarse con sus compañeras y compañeros”, señaló Delgado.

El funcionario agregó que también se busca prevenir que los celulares se conviertan en un factor de “desconcentración, ansiedad o conductas de uso excesivo”.

Durante la reunión se informó además que 95% de los adolescentes mexicanos de 12 a 17 años tiene acceso a Internet, mientras que, a nivel global, las personas menores de edad representan 33% de los usuarios de Internet.

Otro de los temas abordados fue la estrategia “El ABC de las Emociones”, que contempla la distribución de 16 millones de materiales impresos para estudiantes, familias y docentes, además de 250 mil carteles relacionados con el cuidado de la salud mental.