Transmisión de Pachuca vs Chivas Gratis: Así Puedes Ver el Partido En Vivo de Liga MX

La jornada sabatina del futbol mexicano abre con un gran encuentro y para resolver las dudas de a qué hora y en qué canal juega Pachuca vs Chivas , te compartimos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy, correspondiente a la Fecha 6 de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

Cuando parecía que el Guadalajara iba a sufrir la salida de Armando 'La Hormiga' González a Europa, el equipo de Gabriel Milito goleó a Xolos de Tijuana y logró escalar a las primeras posiciones de la tabla general. Ahora les toca visitar la Bella Airosa y enfrentar a unos Tuzos que no arrancaron bien el torneo, pues solo tienen un triunfo en cinco partidos.

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La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:00 horas (5 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 29 de agosto. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo, recinto que se ubica en la entidad de Pachuca de Soto.

El Pachuca vs Guadalajara es importante para ambos equipos. Los locales necesitan ganar para recuperar confianza y dejar la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que el Rebaño Sagrado tiene la oportunidad de seguir escalando lugares en caso de sumar tres unidades en calidad de visita.

Si no tienes dónde ver Pachuca vs Chivas, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el juego solo se va a transmitir a través de la TV de paga y vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del Pachuca vs Chivas va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 6 de la Liga MX 2026.

AO