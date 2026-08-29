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Transmisión de Pachuca vs Chivas Gratis: Así Puedes Ver el Partido En Vivo de Liga MX

Checa a qué hora y en qué canal juega Pachuca vs Guadalajara este sábado, para que disfrutes del partido de la Jornada 6 de la Liga MX Apertura 2026

Transmisión Pachuca vs Chivas dónde ver partido hoy en vivo gratis Liga MX 2026El canal en que juega Pachuca contra Chivas no lo pueden ver muchas personas. Foto: Cuartoscuro

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