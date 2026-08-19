Deportes

Chivas Vende a 'Hormiga' González; Mexicano Jugará en Olympiacos de Grecia

El delantero de la Selección Nacional Armando 'Hormiga' González se irá al futbol griego para jugar con el Olympiacos

Armando González con la camiseta de Chivas en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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