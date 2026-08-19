Chivas Vende a 'Hormiga' González; Mexicano Jugará en Olympiacos de Grecia

Luego de que se diera a conocer que el Olympiacos de Grecia hiciera una primera oferta para comprar al delantero de Chivas, Armando 'Hormiga' González, finalmente el fichaje se ha concretado. La primera información que circuló decía que el club griego había realizado un primer acercamiento que fue considerado muy bajo por la directiva rojiblanca.

Sin embargo, las negociaciones entre ambas directivas llegaron a buen puerto y ahora el mexicano jugará en Europa, en uno de los clubes más importantes de Grecia. De acuerdo con el reportero de TUDN, Erick López, González jugará en Europa a partir de esta temporada, pues las negociaciones estaban avanzadas y finalmente se concretaron.

"Los detalles del fichaje de 'Hormiga' González que se reporta en redes sociales es de una venta de 12 millones de dólares, donde Guadalajara se queda con el 20 por ciento de la carta del jugador por si existe una futura venta y ganar dinero de esa misma", reporta TUDN.

Por su parte, el periodista David Faitelson detalló que Chivas se quedará con el 20% de la carta de Armando González. "La noticia hoy en Verde Valle es que Chivas logró quedarse con un 20% del contrato de Armando González. A “La Hormiga” lo esperan en El Pireo para presentarlo en Olimpiakos el fin de semana".

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