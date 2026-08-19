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Alejandra Valencia: De la Renuncia al Sueño de Formar Nuevos Arqueros en Sonora

La arquera sonorense inicia ruta a Los Ángeles 2028 y tiene el sueño de abrir una escuela de arquería en Sonora.

Alejandra Valencia: De la Renuncia al Sueño de Formar Nuevos Arqueros en SonoraLa arquera sonorense Alejandra Valencia. Foto: N+

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De casi abandonar el Tiro con Arco a dominarlo: Alejandra Valencia ahora busca formar nuevos arqueros en Sonora.

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