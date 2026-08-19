Alejandra Valencia: De la Renuncia al Sueño de Formar Nuevos Arqueros en Sonora

La arquera sonorense Alejandra Valencia reafirmó su dominio en el Tiro con Arco al conquistar el “triplete dorado” y con ello consagrarse como tricampeona en la modalidad de arco recurvo, en las categorías Individual, Equipo Femenil y Pareja Mixta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este éxito es combustible para un cierre de año intenso que incluye la final de la Copa del Mundo en Saltillo, Coahuila, los próximos 12 y 13 de septiembre, y una posible incursión en la Liga Premier de la India, agendada del 8 al 18 de octubre, antes de encarar un 2027 con los Juegos Panamericanos en Lima y el Campeonato Mundial en Medellín.

Sin embargo, la versión de Alejandra que hoy domina el campo de tiro con la mirada fija en el oro olímpico es una forjada en la resiliencia, lejana de la joven que hace más de una década estuvo a punto de abandonar el sueño de convertirse en medallista olímpica.

“Hay varios momentos de los que no hablo mucho, que solo pocas personas lo conocen, pero uno de esos momentos fue después de Londres, donde yo dije ‘ya no tiro’, porque en aquel entonces yo dije ‘no sirvo para tirar’. Pero mi entrenador me dijo: ‘recuerda que lo haces porque te gusta hacerlo, lo haces por ti, recuerda ese gusto de cuando entraste, el gusto que te dio el tirar, recuérdalo y recuerda que lo haces por ti”, contó en entrevista exclusiva para N+.

Fue el consejo de su entrenador el que rescató su vocación al recordarle la esencia de su disciplina. Desde ese renacimiento personal, Alejandra transformó el tiro con arco en el eje de su vida. Dejó atrás la visión de que era un simple pasatiempo para entenderlo como una estructura de su personalidad.

Al reflexionar sobre sus más de 15 años representando a México, la medallista reconoce que el deporte ha sido su gran maestro.

“La visión que tengo en este momento es de algo que sé hacer, es como el complemento de lo que soy, de lo que me ha traído hasta acá y es que me ha enseñado mucho. Yo creo que todo lo que soy ahora ha sido a raíz de todo lo que fue el deporte”, compartió.

Esta madurez le ha permitido enfrentar la presión constante de la alta competencia, donde admite que los nervios siguen presentes como el primer día, especialmente al "sentir la competitividad del evento" y buscar siempre su mejor versión.

Hoy, con la mirada puesta en la Final de la Copa del Mundo en Saltillo y el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Valencia busca trascender el campo de tiro y heredar su experiencia a las nuevas generaciones en Hermosillo, y para eso, tiene una meta que espera cumplir pronto.

"Quiero abrir una escuela de tiro con arco en Hermosillo, nomás que todavía estoy buscando quien me apoye para poder lograrlo. Eso es lo que quiero lograr, poder abrirla y seguir poniendo de esa manera mi granito de arena, de seguir haciendo más arqueritos en Sonora", contó al considerar que en Sonora hay mucho talento para este deporte.

El próximo sueño de la deportista sonorense es ganar el oro olímpico individual, por el momento, continúa forjando un legado que va más allá de la diana, buscando que el éxito del deporte que conoció por “casualidad”, sea ahora un camino trazado para el talento sonorense.