Bruno Fernandes, Nuevo Capitán de Portugal: 'Cristiano Es y Será el Mayor Ícono'

La polémica en torno a la salida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa sigue dando de qué hablar. El histórico delantero abandonó la concentración del equipo luego de que el entrenador, Jorge Jesús, lo dejara sin actividad durante el partido frente a Noruega en la segunda jornada de la UEFA Nations League, esto tras haberle prometido que jugaría.

Luego de esto, las declaraciones del estratega sobre la situación del entonces capitán del equipo habrían detonado la salida del atacante, pues Jesús aseguró que "ningún jugador cambiará jamás" sus ideas. Por su parte, Cristiano respondió con una publicación en sus redes sociales en donde explicó que "después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección", explicó el delantero, quien añadió que "a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", finalizó su mensaje.

Bruno Fernandes: "Cris es y será siempre el mayor ícono de nuestra selección"

Ahora, de cara al último partido de esta Fecha FIFA ante Noruega, el nuevo capitán de Portugal, Bruno Fernandes, compareció ante los medios de comunicación y habló sobre Ronaldo. El jugador del Manchester United reveló que tuvo una conversación con Cristiano en la que le dijo que, en su opinión, pase lo que pase él siempre será el mayor ícono en la historia del futbol portugués.

"Cris nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, el mayor símbolo de nuestro futbol y, probablemente —no, no probablemente, con toda certeza— el mayor símbolo de nuestro país por todo lo que ha hecho, no solo en Portugal sino en todo el mundo", dijo Bruno Fernandes, quien añadió que el mayor goleador en la historia del futbol "tiene un lugar reservado, no solo entre los más grandes de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses".

En ese mismo sentido, Fernandes hizo un llamado a la afición portuguesa para que no se generen divisiones internas tras la partida de su máxima leyenda. "Lo más importante ahora es dejar de crear divisiones, porque no las hay dentro de la selección. La selección es una y siempre será una sola", dijo el centrocampista.

Portugal jugará ante su afición este domingo 4 de octubre cuando reciban a Noruega en la cuarta fecha de la fase de grupos en la UEFA Nations League.