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Bruno Fernandes, Nuevo Capitán de Portugal: 'Cristiano Es y Será el Mayor Ícono'

Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa luego de no ser tomado en cuenta para algunos partidos de la Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo junto a Bruno FernandesCristiano Ronaldo junto a Bruno Fernandes | Foto: Reuters

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