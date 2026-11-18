Luego de una fase de cuartos de final complicada, en la que Jamaica puso en apuros a México, el entrenador Rafa Márquez logró su primera victoria desde que tomó las riendas del equipo. La victoria sirvió para que el Tricolor sellara el boleto a semifinales, donde se medirá con Estados Unidos. A continuación las fechas y sedes de esos partidos.

México y Estados Unidos tienen cuentas pendientes, porque apenas hace poco se vieron las caras en el tercer amistoso de la era Rafa Márquez. Luego de empatar con Colombia y también con Perú, con idéntico marcador de 1-1, México dejó dudas sobre su funcionamiento.

Y cuando llegó el tercer duelo de Márquez en el banquillo, todo empeoró: Estados Unidos no sólo lo goleó, también puso en evidencia los puntos débiles de la Selección Mexicana. El 3 de octubre pasado el marcador fue de 3-0 en el duelo amistoso jugado en Glendale, Arizona.

En esa ocasión los mexicanos se vieron mal a la defensiva, con dos errores graves de la zaga: dos del portero “Tala” Rangel y uno del zaguero central Diego Campillo, mismos que derivaron en los goles de los estadounidenses.

Además, la ofensiva azteca careció de variantes, creatividad y contundencia. Aunque hubo poca llegada de peligro ante el marco enemigo, los delanteros no fueron certeros, Ni Santi Gimenez ni Armando “Hormiga” Gonzáles destacaron.

Ese era el tercer juego amistoso de Rafa Márquez como entrenador de los tricolores, pero en el cuarto compromiso tampoco hubo mejora: derrota de 2-0 ante Chile, con las mismas carencias al ataque y en zona baja.

Los resultados empezaron a generar dudas y preocupación, mientras el entrenador nacional pedía paciencia y aseguraba que ante Jamaica sería distinto. Porque ya eran partidos oficiales en los que no había margen para titubeos.

Luego de caer 3-2 en Kingston, en el primer compromiso de cuartos de final ante los jamaicanos, las dudas y los temores siguieron atormentando a los fanáticos y a los analistas deportivos. En México será diferente, fue el argumento más repetido. Y aunque se ganó 1-0 en la vuelta, hubo cuota de sufrimiento y más de lo mismo: titubeos en zona baja y fata de contundencia ofensiva.

Gracias a los goles de visitante, México avanzó con marcador global de 3-3 ante Jamaica. Pero el siguiente rival es más peligroso que los Reggae Boyz. Estados Unidos ya dejó en claro que es candidato al título de la Nations League 2026.

La semifinal México vs Estados Unidos se jugará en el 2027, como parte del llamado Final Four de la Liga de Naciones. Es decir, participan las 4 mejores selecciones. Las otras dos son Canadá y Panamá.

En esta fase no hay ida y vuelta. Así que el partido México vs Estados Unidos será el jueves 25 de marzo del 2027 en el Sofi Stadium de Los Ángeles, California. El que gane, tendrá derecho a disputar la final del domingo 28 de ese mismo mes, ante el ganador del duelo entre canadienses y panameños.

Pese a que Estados Unidos sabía que su entrenador Mauricio Pochettino se marcharía a dirigir al Manchester United después de los cuartos de final, no tuvo problema alguno para despachar al combinado de Haití: el global fue de 8-0, en los dos últimos juegos del técnico argentino.

Ahora mismo se sabe que la selección de las barras y las estrella trata de convencer al español Pep Guardiola para que acepte el cargo de entrenador. Si logra ficharlo, su nivel futbolístico puede elevarse. Así que será un rival que se le complicará todavía más a México.

Por suerte, la Selección Mexicana tendrá varios meses para prepararse y mejorar. Porque está claro que a pesar de que se logró la primera victoria de la era Rafa Márquez, el nivel del equipo está muy por debajo de lo que se esperaba. El relevo generacional está en marcha, pero habrá que meter el acelerador para que el Tricolor demuestre que va por el camino correcto.

Con información de N+