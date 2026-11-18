La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pidió a la población no tocar, mover ni manipular los residuos que han recalado en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, y que podrían estar relacionados con el lanzamiento de la nave Starship, de la empresa SpaceX, realizado el pasado 13 de noviembre en Texas, Estados Unidos.

La dependencia informó que personal de inspección, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Marina (Semar), mantiene labores de vigilancia para identificar los materiales y garantizar su adecuado manejo y resguardo.

De acuerdo con la Profepa, los primeros fragmentos comenzaron a llegar a la costa mexicana alrededor de las 7:30 horas del lunes 17 de noviembre. Durante esa jornada se recolectaron aproximadamente dos kilogramos de residuos que podrían estar relacionados con el incidente.

Los materiales presentan distintas características, entre ellas fragmentos rígidos de color blanquecino, con grietas y bordes irregulares, así como piezas de tonalidades claras a amarillentas, con textura rugosa y porosa.

La recolección está a cargo de brigadas de monitoreo comunitario de la Conanp y de la organización civil Conibio, mientras que la Profepa supervisa el aseguramiento y traslado de los residuos a instalaciones de la Marina, donde permanecerán bajo resguardo hasta que la empresa responsable los recoja y les dé un manejo adecuado.

¿Por qué llegaron residuos de Starship a playa Bagdad?

El sitio de lanzamiento de SpaceX se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros de la desembocadura del río Bravo, cerca de Playa Bagdad. Aunque el lanzamiento se realizó sin contratiempos, el propulsor de la nave no logró regresar a la base para su reutilización, por lo que fue destruido antes de caer al mar.

La dependencia explicó que entre el 13 y el 17 de noviembre se registraron condiciones meteorológicas y marítimas adversas, como incremento del nivel del mar, oleaje elevado y un evento de Norte.

Durante la mañana del 17 de noviembre, la estación de monitoreo más cercana registró un nivel del mar aproximadamente 41 centímetros por encima de lo previsto. Estas condiciones favorecieron el desplazamiento de materiales hacia la costa, aunque también dificultaron las labores de identificación y recolección.

La Profepa advirtió que no todos los fragmentos encontrados necesariamente provienen del mismo evento y que todavía podrían permanecer residuos en el fondo marino o mar adentro, los cuales podrían llegar posteriormente a Playa Bagdad u otros puntos de la costa de Tamaulipas.