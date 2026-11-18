El Ayuntamiento de Coronango colocó sellos de clausura en un predio ubicado en el paraje conocido como Tepepa en la zona de Los Cerritos por presunto daño al medio ambiente.

Dicha acción se deriva de que la empresa que realizaba la extracción de tepetate y piedra en el sitio antes mencionado no contaba con la licencia de uso de suelo correspondiente que emite la autoridad municipal.

De la misma forma, con este hecho se atiende la petición de los habitantes que se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Coronango acusando que la obra afectaría el sistema hídrico de la región.

Durante la protesta, los pobladores señalaron al exedil auxiliar Miguel Ángel Durán, quien afirmó ser propietario de una fracción del terreno, aunque posteriormente aclaró que no corresponde a la zona donde se registra el conflicto.

Por último, las autoridades municipales reafirmaron su compromiso con la protección de nuestro entorno, la escucha ciudadana y el bienestar de las familias en Coronango.

Con información de N+

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