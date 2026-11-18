Una pinta localizada en uno de los baños de las instalaciones educativas provocó la movilización de autoridades y personal de la institución, luego de que se reportara un mensaje con una presunta amenaza dirigida contra una profesora identificada como Martha.

El reporte se generó al interior de la Universidad UT, donde fue localizada la inscripción en la que se hacía referencia a la docente. Tras el hallazgo, se notificó sobre la situación para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, las instalaciones también son utilizadas por estudiantes de una preparatoria, por lo que no se descarta que el mensaje haya sido realizado por algún alumno de ese nivel educativo.