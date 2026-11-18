Un sujeto que presuntamente asaltó a una mujer, fue retenido y golpeado por vecinos de Santiago Alseseca, junta auxiliar del municipio poblano de Tecamachalco.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes 17 de noviembre del 2026, en plena feria del Barrio de La Providencia detrás de la iglesia, en la demarcación antes mencionada.

De acuerdo con lo que cuentan los testigos, el hombre trató de huir, pero la gente que estaba cerca lo alcanzó, lo agarró y lo aseguró, gritando de forma enardecida que debía ser quemado vivo, ya que estaban cansados de los robos en la zona.

Fue gracias a que algunas personas pidieron calma que el hombre no fue linchado, mientras otros vecinos pedían apoyo de los cuerpos de emergencia y de la policía para que llegaran rápido.

Al respecto, los elementos de Seguridad Pública activaron los protocolos para evitar de manera exitosa que la población tomara la justicia por su propia mano en contra del presunto asaltante.

Los uniformados acudieron a la calle 5 Poniente entre la 21 y 23 Sur para detener al acusado y ser trasladado a las instalaciones del C4 donde se definirá su situación legal.

Con información de N+

GMAZ