La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo informa que se reportó el robo de una camioneta Volkswagen Tiguan, color gris, sustraída del establecimiento Oxxo Puente Flores.

El delito fue denunciado alrededor de las 20:10 horas del lunes 16 de noviembre de 2026, en el negocio ubicado sobre Prolongación Morelos, en la demarcación antes mencionada.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal iniciaron las acciones de búsqueda y seguimiento con el apoyo del sistema de videovigilancia del C2 municipal.

Se dio continuidad al rastreo de la unidad y se estableció coordinación operativa con corporaciones de municipios colindantes y la policía estatal, extendiendo las labores de localización hasta el municipio de Huejotzingo.

Derivado del seguimiento y la coordinación entre las distintas corporaciones, la camioneta fue localizada y recuperada en la parte posterior de un fraccionamiento de dicho municipio.

La SSCyPC Cuautlancingo reiteró su compromiso de mantener acciones firmes y coordinadas para prevenir conductas delictivas, proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad.

Con información de N+

GMAZ