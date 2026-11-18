Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y con apoyo de un binomio canino, aseguraron 25 mil cajetillas de cigarros durante una revisión a un autobús de pasajeros en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el aseguramiento ocurrió durante acciones de vigilancia, luego de que se recibieran denuncias ciudadanas que derivaron en la intervención de personal capacitado.

La mercancía fue localizada en 50 cajas que contenían 500 cajetillas cada una, al interior de un autobús que había salido de la Ciudad de México y tenía como destino el municipio de Matamoros.

Tras el hallazgo, tanto los cigarros como la unidad de transporte fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni precisado la procedencia de la mercancía.