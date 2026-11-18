Un niño de 3 años de edad perdió la vida y una niña de la misma edad resultó lesionada tras ser atropellados por una camioneta tipo pick up que transportaba carga pesada en el fraccionamiento Villa del Álamo, en Tijuana.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el incidente ocurrió la tarde de este martes 17 de noviembre, al interior de la privada San Vicente, donde ambos menores fueron embestidos por la unidad de carga.

Al arribar al sitio, los servicios médicos de emergencia confirmaron que el pequeño de 3 años ya no contaba con signos vitales, en el mismo incidente, otra niña de la misma edad resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.



Por su parte, elementos policiales detuvieron al conductor de la camioneta pick up, un joven identificado como José Ángel ‘N’, de aproximadamente 20 años de edad. Según la información oficial, el sujeto presuntamente realizaba maniobras en reversa y no se percató de la presencia de los dos niños en la calle. El detenido quedó puesto a disposición de la autoridad investigadora para el deslinde de responsabilidades.

Camioneta tipo pick up con carga pesada involucrada en el atropellamiento de los dos menores | Foto: N+

Información Miguel Martinez

JMR