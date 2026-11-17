Un hombre que regresaba a su casa para descansar fue asesinado a balazos a la mitad de la calle por dos personas que viajaban en una motocicleta en la colonia Parques La Noria en León, Guanajuato.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando la víctima al parecer regresaba a casa para descansar y a unos metros, dos motociclistas se le emparejaron.

Sin mediar palabra, uno de los agresores, sacó de entre sus pertenencias un arma y sin mediar palabra comenzó a dispararle en repetidas ocasiones para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

El sonido de los balazos, alertó a los vecinos, quienes llamarón a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, destacando que había un hombre herido a la mitad de la calle.

Al llegar los paramédicos, solo pudieron confirmar que el hombre, de nombre Israel, ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió la presencia del personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

Después de un par de horas, los elementos de Seguridad no pudieron dar con los agresores, por lo que serán las autoridades quienes den seguimiento al caso.