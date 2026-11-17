Elementos de la Guardia Estatal atendieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la colonia Rinconada de las Brisas, en Matamoros, Tamaulipas.

El incidente fue reportado en el cruce de las calles Laguna Montebello A y Rinconada del Chairel Sur, donde se movilizaron corporaciones de seguridad para atender la situación.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar se mantiene la presencia de elementos de seguridad mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona lesionada, su estado de salud ni las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

En otros hechos similares, autoridades de seguridad atendieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la carretera Llera-Victoria, a la altura del kilómetro 206, cerca del ejido El Ébano, en el municipio de Llera, Tamaulipas.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio, donde mantienen presencia para realizar las diligencias correspondientes.