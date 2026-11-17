Los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia al cargo.

Pese a la renuncia de sus titulares, las actividades de la UTF y de la DEAJ continúan a cargo del personal de ambas áreas, sin interrupción y conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, señaló el INE en un comunicado.

El árbitro dará a conocer en los próximos días quiénes estarán al frente de la UTF y de la DEAJ. Las renuncias de ambos titulares surtieron efecto a partir del lunes 16 de noviembre.

En tanto, las consejerías electorales continuarán revisando la estructura ejecutiva del Instituto y en breve el INE dará a conocer quiénes estarán al frente de ambas áreas.

Y para el próximo 30 de noviembre esperan la renuncia de las sonorenses Fernanda Romo, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con OPLES, cercana también a Taddei, al igual que Rebeca López, titular de la Unidad de Transparencia.

Se estima que las renuncias y bajas de altos mandos y de personal operativo son alrededor de 60, aunque no todas por los mismos motivos, aclaró la presidenta provisional, Blanca Cruz.

Seguirá habiendo renuncias en la medida que los consejeros electorales continúen encontrando evidencia de gente que participaba en la presunta red de corrupción o que sabía y no lo denunció.

En las últimas semanas, las renuncias en el instituto han aumentado tras conocerse el escándalo de corrupción que involucra a su expresidenta Guadalupe Taddei.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE en octubre de 2026, la consejera Blanca Yassahara Cruz García quedó al frente del organismo como consejera presidenta provisional.

Con información de Claudia Flores N+

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