La presidenta Claudia Sheinbaum trasladó a su homólogo chino, Xi Jinping, su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones entre ambos países, así como la petición de apoyo contra el sargazo y la colaboración en inteligencia artificial.

Sheinbaum, que participa en Shenzhen en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), afirmó que ambos países mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, IA y agricultura, informó el oficial Diario del Pueblo.

La mandataria también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del Plan México, una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

"Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos", declaró Sheinbaum, según un comunicado difundido por la Presidencia.

La nota señaló que los dirigentes conversaron asimismo sobre ciencia, salud, cultura, turismo y mitigación del sargazo, además de las posibilidades de colaboración en energías limpias.

La Presidencia mexicana indicó que los integrantes de ambos gobiernos darán continuidad institucional a los "acuerdos alcanzados", aunque no proporcionó más detalles.

En una entrevista a medios luego del diálogo bilateral con Xi, Sheinbaum reveló que pidió aumentar las exportaciones mexicanas a China, desde el aguacate hasta el tequila.

Además, dijo que solicitó un panda al mandatario, para sumar otro oso de este tipo al Zoológico de Chapultepec.

Igual detalló la cooperación en hospitales inteligentes, mini vehículos, intercambios académicos, la relación económica con Estados Unidos, así como los trenes que el gigante asiático fabrica para el proyecto ferroviario de la Ciudad de México a Pachuca.

El gobierno mexicano dijo que en el encuentro participaron las secretarias de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; y Energía, Luz Elena González Escobar.

Asimismo, los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; los subsecretarios de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano; y el invitado especial, Jesús Seade Kuri.

Mientras que, por parte del gobierno chino asistieron el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang; el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi; el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie; el ministro de Finanzas, Wang Wentao; y el viceministro ejecutivo de Relaciones Exteriores.

El encuentro tuvo lugar después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50% sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Las medidas, dirigidas a fomentar la producción nacional, afectan a las relaciones comerciales con Pekín, uno de los principales proveedores de mercancías de México.

ASJ