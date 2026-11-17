Donald Trump, misiles, tanques, aviones militares, economía, cambio climático, viajes al espacio, inteligencia artificial, Ozempic y el cine son parte de los elementos que integran la ilustración de la portada anual de The Economist, The World Ahead 2027, hecha por Cleon Peterson.

En su publicación en X The Economist asegura que la vida moderna puede parecer una historia de ciencia ficción y asegura que solo faltan los extraterrestres, pero precisa que probablemente en el 2027 no aparecerán.

El editor de The World Ahead 2027, Tom Standage, explica los diez temas a estar atentos en este año que viene y que conforman la ilustración:

La primera es la era post-Trump donde indica que comienza la carrera por suceder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en esta etapa no será un mandatario saliente sin poder, sino más bien dice, un ave furiosa y destructiva. Periodo donde habría que esperar más decretos ejecutivos, disputas legales o aventuras militares.

Repercusiones en Irán, en tanto que una solución al conflicto se ve lejana, la incertidumbre persistirá, mientras los aliados de Trump pierden la confianza en él, las consecuencias de la guerra se extenderán en este 2027 transformando la política regional.

El año más caluroso de la historia, de nuevo. 2027 se prevé que sea el año más caluroso jamás registrado. Un Superniño dará un adelanto del futuro más cálido e inestable que nos espera, con más olas de calor, sequías, incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos, si no se reducen rápidamente las emisiones, asegura.

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Los riesgos de la inteligencia artificial bajo investigación y las reacciones negativas en su contra crecen. El peligro de un colapso aumentará en tanto que las empresas de IA contraigan más deuda en acuerdos complejos. Los modelos más capaces impulsarán sin importar lo que suceda en los mercados, una oleada de ciberataques, y la reacción negativa refleja temores sobre impactos imaginarios, asegura el editor.

También precisa que en 2027 las miradas estarán puestas en Francia, donde Marine Le Pen, del partido populista de derecha Agrupación Nacional, tiene grandes posibilidades de ganar la presidencia.

Habla sobre el derroche fiscal, el auge de la construcción con IA y la renovada inflación por el aumento de los precios de la energía, que están aumentando los costos de endeudamiento de los gobiernos en todo el mundo desarrollado.

Para Standage los próximos años serán fundamentales, debido a un supuesto en el que Xi Jinping ha fijado el año 2027 como plazo límite para que las fuerzas armadas chinas estén preparadas para capturar Taiwan.

El efecto Ozempic es otro tema del que habla, en el que fármacos para adelgazar también están cambiando el comportamiento del consumidor, pues quienes han adelgazado y se sienten renovados, realizan compras compulsivas, gastando grandes sumas en ropa, cosméticos y actividades físicas.

También menciona los lanzamientos espaciales más económicos que facilitarán el camino para las estaciones privadas y construcción de centros de datos en órbita, situación que podría no parecer tan ilógica.

Y como último tema el editor cuestiona si ante el reestreno de "Star Wars" por su 50 aniversario, los Vengadores que regresan, un nuevo James Bond que está en camino y dado el éxito de las películas de bajo presupuesto realizadas por YouTubers, el público quiero algo nuevo. Y asegura que posiblemente sí, pues con la representación de una superpotencia militar humillada por naves pequeñas y baratas, droides rebeldes con sus intereses propios y su advertencia sobre las consecuencias de seguridad deficiente y robo de datos, "Star Wars" en 2027 podría ser más relevante que nunca.

Con información de N+

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