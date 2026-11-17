La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México y China establecieron una nueva era en la cooperación para el desarrollo, luego de sostener un diálogo bilateral con el mandatario del gigante asiático, Xi Jinping.

"Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China", indicó en un su cuenta oficial de X, junto con dos fotografías del encuentro.

Ambos se reunieron en Shezhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la que fue su primera cita oficial, acompañados de sus gabinetes principales.

Al inicio del encuentro, la mandataria expresó su deseo para que el vínculo entre ambos países sea bajo la prosperidad compartida.

"Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación México - China. Así queremos que sea, una relación que es resultado de profundos lazos de amistad y de principios compartidos como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida", dijo.

La reunión fue en un salón del complejo hotelero y residencia estatal Kylin Villa, en la zona verde y montañosa de Xili, en la misma ciudad de Shenzhen, China.

La presidenta expresó a su homólogo chino las áreas en las que su gobierno está interesado en estrechar lazos.

"México y China compartimos una visión de desarrollo y prosperidad y nuestras naciones han fortalecido su relación para cooperar en diversos temas.

"En esta ocasión estamos interesados en fortalecer los temas relacionados con la ciencia y tecnología, con agricultura, con energías limpias, con recursos hídricos, salud y por supuesto cultura y turismo", comentó.

La mandataria fue acompañada de sus secretarios de Estado de los rubros mencionados como de interés.

Asimismo, hizo votos ante la delegación China por que haya continuidad a los acuerdos y a seguir trabajando juntos.

También invitó a Xi Jinping a asistir a la cumbre de la APEC en 2028, cuando México sea sede.

Junto a la presidenta estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; y de Salud, David Kershenobich.

México es el segundo mayor socio comercial de China en América Latina, con un comercio bilateral que supera los 100 mil millones de dólares desde 2023, según informes oficiales.

Ambas naciones han ampliado su cooperación en energía, telecomunicaciones, parques industriales e infraestructura de transporte.

Con información de Sarahí Méndez

ASJ