Los mexicanos pueden seguir soñando en una visita del papa León XIV, ya que el pontífice dejó claro que un viaje a nuestro país llegará, aunque no quiso hablar de fechas.

De regreso a Roma, luego de 12 días de gira por Uruguay, Argentina y Perú, habló arriba del avión papal con los periodistas que lo acompañaron en esta travesía sudamericana.

Sobre la posibilidad de viajar a México, donde los fieles esperan su visita, León XIV dijo: "Claro que sí", es decir, que sí está en sus planes estar en nuestras tierras.

Recordó que ha estado varias veces en el santuario de la Basílica de Guadalupe y ante la insistencia por saber fechas concretas añadió: "Pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré. Espero que sí", respondió entre risas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Papa León XIV Termina Gira de 12 Días por Uruguay, Argentina y Perú

León XIV se mostró muy agradecido por todo el cariño que recibió en sus viaje a Uruguay, Argentina y Perú, que incluso llevó a un lanzamiento de un rosario durante la misa en Lima que le dio en la cara, y que se toma con humor: "Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo".

Al ser requerido sobre un posible viaje a Estados Unidos, su país de nacimiento, zanjó diciendo que no tiene en estudio ningún viaje para 2027 excepto el de Corea del Sur para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.

Sobre su país de nacimiento, el cardenal Robert Prevost dijo que en muchas cosas es "gringo", por ejemplo, por su forma directa de expresarse.

Y aunque dijo que no quería volver a hablar del tema -su voto en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos-, tenía que destacar "su profunda fe en la democracia y en la participación democrática".

ICM