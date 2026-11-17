El Gobierno de Estados Unidos confirmó que investiga a la empresa singapurense Megaspeed por ayudar presuntamente a compañías chinas a eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de chips y reveló que entrevistó a Alice Huang, supuesta espía de China.

En un comunicado conjunto y poco habitual, publicado el lunes por la noche, los departamentos de Comercio y de Justicia afirmaron que estaban trabajando para "aplicar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier actividad delictiva que pudiera haberse producido".

Según el comunicado, el Departamento de Comercio inició su investigación sobre Megaspeed, una compañía de computación en la nube, en 2024 por posibles infracciones de los controles a la exportación.

El comunicado también señaló que la investigación se inició después de "una inspección presencial en las instalaciones de Megaspeed para comprobar el uso final de los productos en junio de 2025".

Durante la inspección las autoridades interrogaron a la entonces consejera delegada, Alice Huang, acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para China.

El pasado viernes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró partidario de restringir las exportaciones de chips de Nvidia hechas por la empresa Megaspeed, en medio de la polémica por supuesto espionaje en torno al exconsejero delegado de la tecnológica Jensen Huang, pero advirtió que esto corresponde al Departamento del Comercio.

La revelación de la relación de Huang con el que fuera consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, provocó la dimisión de este último la semana pasada.

Por su parte, en otro poco habitual comunicado público, el Departamento de Asuntos Interiores de Singapur acusó el pasado jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI de ofrecer una asistencia "limitada" que dificultó las investigaciones de la ciudad-Estado sobre Alice Huang y Megaspeed emprendidas por su propia iniciativa.

"Pese a la insistencia, Singapur ha recibido hasta ahora información y asistencia limitada (de Estados Unidos) sobre la compañía", dice el comunicado.

El caso de posible espionaje y transferencia de chips ha puesto en una posición delicada las relaciones no solo de EE. UU. y China, sino también de Washington y Singapur, centro financiero regional.

Singapur aseguró este martes que busca garantizar un acceso seguro a chips y servidores de IA después de que Estados Unidos anunciase ayer una norma que limita la venta de estas tecnologías a varios países, entre ellos la ciudad-Estado asiática, para evitar desvíos a China.

Los chips más avanzados de Nvidia, vitales para el desarrollo de la inteligencia artificial, están sujetos a normas de control de exportaciones, pero las autoridades estadoundienses han detectado y procesado operaciones para hacer llegar estos semiconductores a manos chinas vía terceros países o falsos destinos

ASJ