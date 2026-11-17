Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 6 y la llegada del 7 provoquen condiciones de lluvias y bajas temperaturas.

Primeramente, número 6, con características de estacionario, se extenderá sobre el golfo de México hasta el sureste del territorio nacional.

En interacción con una vaguada en niveles altos, originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y la península de Yucatán.

La masa de aire polar que lo impulsa, propiciará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de evento de norte fuerte a muy fuerte con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de viento de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas.

Por su parte el nuevo frente frío (7), se asociará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical; recorrerá el noroeste de México originando lluvias con chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en dicha región.

Finalmente, la persistencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad, originarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana

Estos serán los estados afectados por distintas precipitaciones en el país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste), Campeche (suroeste), Yucatán (este y norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes en el territorio nacional:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, en el transcurso de día, se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente fresco a frío con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, así como muy frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM