El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, anunció este martes que renunciará, luego de que el partido de oposición lo acusara de beneficiarse económicamente de un proyecto ferroviario del gobierno.

El mandatario manifestó que cooperará con los investigadores, en el caso que supuestamente ocurrió hace siete años, cuando era primer ministro.

Khurelsukh rechazó las acusaciones de irregularidades y dijo en un discurso a la nación este martes que había enfrentado ataques constantes contra su reputación durante más de un mes, incluso mientras anunciaba su renuncia.

"Jamás he robado a mi pueblo ni a mi estado", aseguró.

"Entregaré mis funciones como presidente y me convertiré en un ciudadano común y corriente", añadió.

Khurelsukh llegó al cargo de mandatario como parte de una victoria arrolladora del Partido Popular Mongol en 2021, en la que el partido obtuvo mayorías en la legislatura. El primer ministro también pertenece al partido.

La fuerza política se ha visto afectado por luchas internas en los últimos años, y el país ha visto a tres primeros ministros asumir el cargo en apenas nueve meses.

La renuncia de Khurelsukh entraría en vigor una vez que sea aceptada por el parlamento, conocido como el Gran Khural Estatal.

El anuncio se produjo después de que Nyambaatar Khishgee, exalcalde de Ulán Bator, la capital del país, acusara el sábado a Khurelsukh de haber recibido 25 millones de dólares en relación con el proyecto ferroviario Tavantolgoi-Gashuunsukhait. El exalcalde pertenece a una facción diferente del mismo partido que el presidente.

Tras las acusaciones, el opositor Partido Demócrata pidió la dimisión de Khurelsukh.

Presuntamente, Khurelsukh se aseguró de que el contrato ferroviario se adjudicara en 2019 a Bodi International LLC, uno de los mayores conglomerados del país, sin una licitación pública, y que había recibido dinero en sobornos de la empresa.

El lunes, Bodi negó en un comunicado haber pagado sobornos en efectivo a altos funcionarios del gobierno y empleados públicos, afirmando que las acusaciones eran difamatorias y que la empresa no había hecho nada malo.

ASJ