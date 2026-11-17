Al exponer las oportunidades de inversión del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Tren Interoceánico como una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías.

Ante empresarios que asisten al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Zhenzhen, China, la mandataria habló sobre este ferrocarril que corre por el istmo de Tehuantepec.

El tren de carga del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el golfo de México "ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá", afirmó Sheinbaum.

A diferencia del canal, que permite el paso de buques entre ambos océanos, la ruta mexicana traslada mercancías por tren entre los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz.

La línea entre ambos puertos presta servicios de pasajeros y de carga desde diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo.

La presidenta enmarcó el corredor en un programa que contempla construir cerca de 2 mil 500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y de carga, y modernizar carreteras y puertos con inversiones públicas, privadas y mixtas.

Al presentar el Plan México, Sheinbaum defendió que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y sostuvo que "el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra".

ICM