Las autoridades rusas reconocieron "daños estructurales" en el puente de Crimea luego del ataque efectuado por el ejército ucraniano, este martes, situación de la que ha sido informado el presidente ruso, Vladimir Putin, quien está de viaje en China.

El Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado en redes, informó:

"Se ha iniciado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales".

En imágenes difundidas por el medio Meduza se ven graves daños en la base del puente, el más largo de Europa: falta uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada aparece sumergida en el agua.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, aseguró que para el ataque su ejército utilizó drones Palianitsa, el cohete dron Ruta y misiles Neptune y FP-5 Flamingo.

Calificó el ataque de "sin precedentes" y lo describió como una respuesta a los ataques de Rusia contra infraestructuras de su país.

"Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar desde territorio ruso hacia nuestra Crimea ucraniana. Este es el resultado de la séptima etapa de la operación, que se llevó a cabo durante varias semanas y fue desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad junto con el Estado Mayor del Ejército", afirmó Zelenski.

En tanto, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que el presidente ruso había sido informado sobre el ataque y aseguró que el paso será restaurado.

Agregó que los últimos "ataques terroristas" de Kiev podrían tener relación con la próxima reunión tripartita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Mientras, las autoridades prorrusas de Sebastopol (Crimea) aseguraron que la ciudad no se quedará sin alimentos ni combustible.

"El puente de Crimea prácticamente no se usaba para el transporte de mercancías, por lo tanto, lo sucedido no tendrá impacto en el bienestar de la ciudad. (...) Todo está bajo control", dijo Mijail Razvozhaev, gobernador de Sebastopol.

Pese a los daños visibles, la empresa ferroviaria Grand Service Express indicó que el tráfico de trenes por el puente había sido reanudado.

LECQ