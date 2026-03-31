Avión Militar Ruso Antonov-26 se Estrella en Crimea y Deja 29 Muertos

Un avión de transporte militar ruso Antonov-26 se estrelló mientras sobrevolaba la península de Crimea, territorio anexado por Rusia, dejando un saldo de 29 personas fallecidas. El accidente fue confirmado por la agencia oficial TASS, que citó información del Ministerio de Defensa ruso.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perdió contacto el martes alrededor de las 18:00 horas, tiempo de Moscú, mientras realizaba un vuelo programado en la región. Tras la alerta, equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados para localizar el avión, identificado como un Antonov An-26.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo del sitio del siniestro. En el lugar, los rescatistas encontraron los restos de la aeronave y confirmaron que no hubo sobrevivientes. A bordo viajaban seis miembros de la tripulación y 23 pasajeros, todos fallecidos a causa del impacto.

El Ministerio de Defensa detalló que, según los primeros indicios recabados en la zona, no se observaron señales de daño externo en la estructura del avión. Esta situación sugiere que el accidente pudo haber sido provocado por una falla técnica, aunque se iniciarán investigaciones más exhaustivas para determinar con precisión las causas del siniestro.

El Antonov-26 es una aeronave de origen soviético ampliamente utilizada para transporte militar y logístico, conocida por su robustez, aunque varios incidentes en años recientes han puesto en duda las condiciones de mantenimiento de algunas unidades en servicio.

Autoridades rusas continúan con las labores en el lugar del accidente y el análisis de los restos para esclarecer lo ocurrido.

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Con información de AFP