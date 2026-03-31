Este martes, 31 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en los próximos meses se podría abrir la frontera de Estados Unidos de América (EUA) al ganado mexicano señalado de infección por gusano barrenador.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que hay una revisión de indicadores de manera permanente en ambos países y señaló la posibilidad, de que pronto se abra la frontera al ganado mexicano.

“Vamos a decir, posibilidad todavía no es la certeza, de que en meses próximos pudiera estarse abriendo la frontera, pero hasta no tener mucho más información y tener ya un acuerdo formal, pues no estaríamos en posibilidades de decir sí, ya se está abriendo, pero es una buena declaración por parte de la Secretaría de Agricultura de que vamos avanzando en este proceso", destacó la presidenta.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que su gobierno ha trabajado mucho con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para el control del gusano barrenador, tanto con la importación de moscas, como con "mecanismos más artesanales" en donde incluso, dijo, ya participa Sembrando Vida "a través de sus promotores y de todos los estados de la República para dar información y poder contener la plaga del gusano barrenador.

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Con información de N+

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