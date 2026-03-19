Transporte Público de Acapulco, “Secuestrado” por Seis Cárteles; Así las Extorsiones y Ataques

Samuel tiene 30 años y es exconductor de transporte público en Acapulco, hace dos tuvo que elegir entre el trabajo y la vida: el peso de la extorsión y el control de los sicarios en el puerto le impidieron seguir.



“Pues a veces mover cosas que uno no quisiera haber movido (...) pues, sustancias ilícitas, armas de fuego, ese tipo de cosas”, indicó Samuel, extransportista de Acapulco.

Durante los cinco años que Samuel operó su mototaxi, vio de todo: desde castigos con tablas y ejecuciones, hasta secuestros, venta de droga y, recientemente, la quema estratégica de unidades.



“Por ejemplo, nos obligaban muchas veces a bloqueos en calles, este, a dar aviso cuando entraban las autoridades, todo ese tipo de cosas”, relató Samuel, extransportista de Acapulco.

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Seis cárteles controlan Acapulco

Líderes transportistas señalan que la violencia inició hace 10 años, se intensificó con la pandemia y empeoró tras el paso de los huracanes Otis y John. La cuota la pagan las más de 20 mil unidades que circulan en el puerto y las rutas alimentadoras, en muchos casos, dicen, deben entregar a varios grupos delictivos al mismo tiempo.



“Pagar a veces mensualidades, o que ellos tenían pérdida, nosotros teníamos que pagar (…) pues, a veces dos mil, cinco mil”, dijo Samuel, extransportista de Acapulco.

Fuentes consultadas por Despierta, un noticiero de N+, señalan que el problema deriva de una pugna entre al menos seis cárteles que controlan todo Acapulco.

“Sí, o sea, tú tenías que avisar cuando pasaban las autoridades, pero en esa ocasión yo no me encontraba ahí y pasaron y hubo problemas ahí en ese poblado y me tocó. Pues, me tocaron unos tablazos, como dicen tablazos (...) como 15”, recordó Samuel, extransportista de Acapulco.

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) reporta que de 2015 a 2022 hubo al menos 512 agresiones contra transportistas en todo el estado. En lo que va del año, medios locales reportan al menos seis, pero no es la primera vez que se documenta esta situación: en abril de 2024, N+ visitó el puerto y los taxistas ya manifestaban el miedo que hoy se han profundizado.

“No, amigo, nos resistimos y ahí vienen luego al rato, en la tarde o en la noche a pa, pa, pa, tirarnos de balazos”, señaló un operador de transporte público.

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Con información de N+.

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